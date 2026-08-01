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Минобороны сообщило о новых ударах по портовой инфраструктуре Украины

Поражены резервуары с горюче-смазочными материалами, предназначенными для снабжения украинских войск.
01-08-2026 18:13
© Фото: The Presidential Office of Ukrai, ThePresidentialOfficeUkraine, Global Look Press

Вооруженные силы России в течение дня продолжили наносить удары по портам, морским судам и транспортной инфраструктуре Украины, задействованным в интересах ВСУ. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ.

По данным ведомства, высокоточным оружием воздушного базирования и беспилотными летательными аппаратами был нанесен удар по объектам в порту Одессы. Там поражены резервуары с горюче-смазочными материалами, предназначенными для снабжения украинских войск.

Кроме того, удар был нанесен по порту Николаева. В российском военном ведомстве заявили, что поражен морской буксир, который, по его данным, был переоборудован для применения безэкипажных катеров.

В Минобороны подчеркнули, что удары продолжают наноситься по объектам военной и транспортной инфраструктуры Украины, используемым для обеспечения действий ВСУ.

Ранее появились детали ночного удара армии России по заводам в Киеве и области. Под удар попали предприятия радиоэлектронной промышленности, производители комплектующих для ракет и БПЛА, логистический центр в Вишневом, а также два сухогруза южнее Одессы.

Материал подготовили Тимур Юсупов и Николай Баранов.

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