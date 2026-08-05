«Молнии» ударили по пунктам управления дронами ВСУ под Красным Лиманом

Расчеты беспилотников самолетного типа «Молния-2» 31-го мотострелкового полка 25-й общевойсковой армии группировки войск «Запад» поразили пункты управления БПЛА и ликвидировали личный состав ВСУ на Краснолиманском направлении. Об этом сообщили в Минобороны России.

По данным ведомства, в ходе воздушной разведки военнослужащие обнаружили замаскированный пункт управления, с которого координировались полеты украинских беспилотников R-18, применявшихся для разведки и нанесения ударов.

На опубликованных кадрах показаны подготовка беспилотника «Молния-2» к вылету, установка осколочно-фугасной боевой части и последующий запуск аппарата. Несмотря на противодействие средств радиоэлектронной борьбы, дрон успешно поразил цель.

В Минобороны отметили, что уничтожение пункта управления существенно снизило возможности ВСУ по ведению воздушной разведки и нанесению ударов на данном участке фронта. Комплексы «Молния-2», разработанные с учетом опыта СВО, позволяют эффективно поражать важные объекты противника даже в условиях активной работы средств РЭБ.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.