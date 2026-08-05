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«Герани» ликвидировали два безэкипажных катера ВСУ в Черном море

Вражеские морские беспилотники были оснащены средствами ПВО и радиоэлектронной борьбы.
05-08-2026 10:40
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Минобороны России опубликовало кадры уничтожения двух безэкипажных катеров (БЭК) противника. Уточняется, что это произошло в акватории Черного моря.

По данным российского оборонного ведомства ведомства, 4 августа средства объективного контроля обнаружили два специализированных безэкипажных катера в 80 километрах к юго-востоку от Очакова. После получения информации командование направило на их ликвидацию расчеты реактивных беспилотников «Герань-4 сикер».

В результате ударов были уничтожены два морских беспилотника противника - БЭК, оснащенный средствами противовоздушной обороны, и БЭК с оборудованием радиоэлектронной борьбы. Уничтожение целей подтвердили средства объективного контроля в режиме реального времени.

На опубликованных кадрах видно, как дрон сопровождает быстроходные безэкипажные катера, идущие по акватории Черного моря. После наведения на цели беспилотники поражают их точными ударами. В финале записи зафиксированы последствия уничтожения целей, на поверхности воды остаются лишь следы.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.

#армия #Минобороны России #бпла #беспилотники #Черное море #дроны #очаков #БЭК #Безэкипажные катера #герань-4 сикер
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