Танкисты разбили колонну условного противника на учениях в Оренбуржье

Экипаж танка Т-90М «Прорыв» гвардейского мотострелкового соединения Центрального военного округа провел учебные стрельбы с закрытой огневой позиции в Оренбургской области, уничтожив колонну техники условного противника. Об этом сообщила пресс-служба ЦВО.

По сценарию учений, танкисты получили задачу скрытно занять огневую позицию и по команде поразить выявленные цели. Перед выходом к месту стрельбы экипаж отработал элементы экстремального вождения по пересеченной местности, преодолев подъемы, спуски, водные преграды и другие препятствия.

После прибытия на позицию военнослужащие замаскировали боевую машину и подготовили ее к открытию огня. Как отметили в ЦВО, наводчик с использованием цифрового баллистического вычислителя и панорамного прицела «Сосна-У» первым выстрелом поразил головной танк условного противника на дистанции около девяти километров. Затем с корректировкой огня экипаж уничтожил остальные цели.

В пресс-службе округа подчеркнули, что занятие проводилось под руководством инструкторов, имеющих опыт участия в специальной военной операции.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.