МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Мобильное приложение Радио Звезда Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
Радио
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Танкисты разбили колонну условного противника на учениях в Оренбуржье

Занятие проходило под руководством инструкторов, которые уже имеют боевой опыт в зоне проведения специальной военной операции.
03-08-2026 10:36
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Экипаж танка Т-90М «Прорыв» гвардейского мотострелкового соединения Центрального военного округа провел учебные стрельбы с закрытой огневой позиции в Оренбургской области, уничтожив колонну техники условного противника. Об этом сообщила пресс-служба ЦВО.

По сценарию учений, танкисты получили задачу скрытно занять огневую позицию и по команде поразить выявленные цели. Перед выходом к месту стрельбы экипаж отработал элементы экстремального вождения по пересеченной местности, преодолев подъемы, спуски, водные преграды и другие препятствия.

После прибытия на позицию военнослужащие замаскировали боевую машину и подготовили ее к открытию огня. Как отметили в ЦВО, наводчик с использованием цифрового баллистического вычислителя и панорамного прицела «Сосна-У» первым выстрелом поразил головной танк условного противника на дистанции около девяти километров. Затем с корректировкой огня экипаж уничтожил остальные цели.

В пресс-службе округа подчеркнули, что занятие проводилось под руководством инструкторов, имеющих опыт участия в специальной военной операции.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.

#армия #учения #цво #Минобороны России #ВС РФ #танки #т-90м #прорыв #Оренбургская область #танкисты #МО РФ #СВО
1
«Курьер». Наземный. Робототехнический
2
330 лет ВМФ. Разговор с Главкомом
3
«Войска БПС группировки «Север»
4
Саперы МЧС. Работа в зоне СВО. Фильм 2
5
Двигатели серии НК. Для космоса и дальней авиации
6
Военно-морской салон-2026. Новинки флота
7
Сызранское училище. Высшая школа вертолетчиков
8
УБИМ. Три машины в одной броне
9
Наземные беспилотники инженерных войск
10
БПЛА для войск БПС
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Мобильное приложение Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© АО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 