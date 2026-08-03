Дроны поразили два сухогруза с военным имуществом для ВСУ в Черном море

Российские войска поразили морские суда, задействованные в интересах ВСУ. Об этом сообщило Минобороны России.

Два сухогруза поражены в акватории Черного моря, уточнили в МО РФ. Они перевозили военное имущество в интересах ВСУ. Еще два сухогруза поражены уже в порту Николаев - с них осуществляли разгрузку товаров военного назначения.

В российском оборонном ведомстве уточнили, каким именно вооружением наносилось огневое поражение. Это были беспилотные летательные аппараты.

Ранее Минобороны России показало кадры поражения сухогруза в порту Николаева. Отмечено, что в тот раз применялись бесилотники-камикадзе «Герань-4 сикер».

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.