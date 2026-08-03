МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Мобильное приложение Радио Звезда Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
Радио
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Дроны поразили два сухогруза с военным имуществом для ВСУ в Черном море

Также поражены два морских судна с военными грузами в порту Николаев.
03-08-2026 16:54
© Фото: Viacheslav Onyshchenko, Keystone Press Agency, Global Look Press

Российские войска поразили морские суда, задействованные в интересах ВСУ. Об этом сообщило Минобороны России.

Два сухогруза поражены в акватории Черного моря, уточнили в МО РФ. Они перевозили военное имущество в интересах ВСУ. Еще два сухогруза поражены уже в порту Николаев - с них осуществляли разгрузку товаров военного назначения. 

В российском оборонном ведомстве уточнили, каким именно вооружением наносилось огневое поражение. Это были беспилотные летательные аппараты.

Ранее Минобороны России показало кадры поражения сухогруза в порту Николаева. Отмечено, что в тот раз применялись бесилотники-камикадзе «Герань-4 сикер».

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.

#армия #бпла #беспилотники #Черное море #дроны #Беспилотные летательные аппараты #Николаев #Дроны-камикадзе #суда #Огневое поражение #военные грузы #сухогрузы #морские суда
1
«Курьер». Наземный. Робототехнический
2
330 лет ВМФ. Разговор с Главкомом
3
«Войска БПС группировки «Север»
4
Саперы МЧС. Работа в зоне СВО. Фильм 2
5
Двигатели серии НК. Для космоса и дальней авиации
6
Военно-морской салон-2026. Новинки флота
7
Сызранское училище. Высшая школа вертолетчиков
8
УБИМ. Три машины в одной броне
9
Наземные беспилотники инженерных войск
10
БПЛА для войск БПС
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Мобильное приложение Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© АО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 