Дроны поразили два сухогруза с военным имуществом для ВСУ в Черном море

Российские войска поразили морские суда, задействованные в интересах ВСУ. Об этом сообщило Минобороны России.
Два сухогруза поражены в акватории Черного моря, уточнили в МО РФ. Они перевозили военное имущество в интересах ВСУ. Еще два сухогруза поражены уже в порту Николаев - с них осуществляли разгрузку товаров военного назначения.
В российском оборонном ведомстве уточнили, каким именно вооружением наносилось огневое поражение. Это были беспилотные летательные аппараты.
Ранее Минобороны России показало кадры поражения сухогруза в порту Николаева. Отмечено, что в тот раз применялись бесилотники-камикадзе «Герань-4 сикер».
Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.
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