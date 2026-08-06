МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Мобильное приложение Радио Звезда Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
Радио
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Российские войска нанесли удар по складу с военным имуществом ВСУ

Цель в Херсонской области поражена. Об этом свидетельствует видеозапись пожара с места удара, а также метки тепловых сигнатур.
06-08-2026 11:36
© Фото: Виталий Тимкив, РИА Новости

Вооруженные силы России нанесли удар по складским помещениям предприятия ООО «WOODSTOCK» (материалы для кровли и фасадов) в Херсонской области. Источник Zvezdanews сообщил, что объект использовался украинскими боевиками для хранения военного имущества.

После удара на территории предприятия начался сильный пожар. На опубликованных очевидцами в Сети кадрах виден густой столб черного дыма, поднимающийся над промышленной зоной.

В подтверждение поражения цели источник также опубликовал спутниковый снимок района, на котором отмечено предприятие, а также данные о тепловых аномалиях, зафиксированных после удара. Согласно опубликованной информации, метки тепловых сигнатур совпадают с районом складских помещений.

Координаты объекта, приведенные источником, - 46.665816, 32.671607. По его данным, цель была успешно поражена.

Ранее Минобороны России опубликовало кадры поражения объектов, использовавшихся в интересах ВСУ, в Черниговской и Полтавской областях.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.

prevnext
1 / 2
© Открытые источники
#армия #Минобороны России #ВС РФ #ВСУ #удары #склад #поражение #логистика #Херсонская область #СВО #Складские помещения
1
«Курьер». Наземный. Робототехнический
2
330 лет ВМФ. Разговор с Главкомом
3
«Войска БПС группировки «Север»
4
Саперы МЧС. Работа в зоне СВО. Фильм 2
5
Двигатели серии НК. Для космоса и дальней авиации
6
Военно-морской салон-2026. Новинки флота
7
Сызранское училище. Высшая школа вертолетчиков
8
УБИМ. Три машины в одной броне
9
Наземные беспилотники инженерных войск
10
БПЛА для войск БПС
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Мобильное приложение Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© АО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 