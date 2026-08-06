Российские войска нанесли удар по складу с военным имуществом ВСУ

Вооруженные силы России нанесли удар по складским помещениям предприятия ООО «WOODSTOCK» (материалы для кровли и фасадов) в Херсонской области. Источник Zvezdanews сообщил, что объект использовался украинскими боевиками для хранения военного имущества.

После удара на территории предприятия начался сильный пожар. На опубликованных очевидцами в Сети кадрах виден густой столб черного дыма, поднимающийся над промышленной зоной.

В подтверждение поражения цели источник также опубликовал спутниковый снимок района, на котором отмечено предприятие, а также данные о тепловых аномалиях, зафиксированных после удара. Согласно опубликованной информации, метки тепловых сигнатур совпадают с районом складских помещений.

Координаты объекта, приведенные источником, - 46.665816, 32.671607. По его данным, цель была успешно поражена.

Ранее Минобороны России опубликовало кадры поражения объектов, использовавшихся в интересах ВСУ, в Черниговской и Полтавской областях.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.