Жительница Константиновки рассказала, как украинские дроны сожгли ее дом

Жительница Константиновки Лидия Деркач заявила, что украинские беспилотники уничтожили ее дом, после чего ей с семьей пришлось два месяца жить в подвале. Видео с ее рассказом, а также кадры эвакуации мирных жителей из города, предоставило Минобороны России.

По данным ведомства, военнослужащие 2-го мотострелкового батальона 72-й мотострелковой бригады 3-го армейского корпуса группировки войск «Юг» вывели из Константиновки двух мирных жителей. Их доставили в тыловой район, где разместили, оказали первую медицинскую помощь и обеспечили горячим питанием.

«Мы были там, пока не сожгли наш дом, пятнадцать украинских дронов прилетело в наш дом, сожгли дотла, мы чудом остались живы, после этого мы два месяца прожили в подвале», - рассказала Деркач.

В Минобороны сообщили, что сейчас жизни и здоровью эвакуированных ничего не угрожает. По информации ведомства, они также подали документы на получение российских паспортов.

Для ВСУ Константиновка была одним из ключевых укрепленных районов Донбасса, прикрывавшим дороги на Славянск и Краматорск, а также важным логистическим узлом снабжения украинских подразделений на покровском направлении. Российская сторона рассматривает город как плацдарм для дальнейшего наступления на Славянско-Краматорскую агломерацию.

О боях в городской черте Константиновки президент России Владимир Путин сообщал еще в ноябре 2025 года. В июне 2026 года Минобороны РФ заявило о продвижении российских подразделений в городской застройке, 28 июня Путин сообщил, что под контролем российских войск находится 96% территории города, а 3 июля пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил о переходе Константиновки под полный контроль российских сил.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.