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«Герань» уничтожила мобильную огневую группу ВСУ в Сумской области

Кадры объективного контроля, получаемые с БПЛА в режиме реального времени, позволили убедиться в уничтожении цели.
04-08-2026 10:36
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Расчет ударного беспилотника «Герань» поразил мобильную огневую группу ВСУ в районе населенного пункта Бурынь Сумской области. Об этом сообщило Минобороны России, опубликовав кадры объективного контроля.

На кадрах объективного контроля видно, как разведывательный беспилотник фиксирует цель. Оператор удерживает ее в перекрестии прицела, затем наносится удар «Геранью». На следующих видео зафиксирована яркая вспышка и последующее возгорание. Кадры подтверждают уничтожение цели, а объективный контроль позволяет оценить результаты поражения в режиме реального времени.

Мобильные огневые группы используются для борьбы с беспилотниками и, как правило, представляют собой быстро перемещающиеся расчеты с установленным на автомобилях стрелковым или зенитным вооружением. Их уничтожение снижает возможности подразделений по противодействию дронам.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.

#армия #Минобороны России #ВС РФ #беспилотник #дрон #ВСУ #сумская область #СВО #Герань #Бурынь #МОГ
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