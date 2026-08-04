«Герань» уничтожила мобильную огневую группу ВСУ в Сумской области

Расчет ударного беспилотника «Герань» поразил мобильную огневую группу ВСУ в районе населенного пункта Бурынь Сумской области. Об этом сообщило Минобороны России, опубликовав кадры объективного контроля.

На кадрах объективного контроля видно, как разведывательный беспилотник фиксирует цель. Оператор удерживает ее в перекрестии прицела, затем наносится удар «Геранью». На следующих видео зафиксирована яркая вспышка и последующее возгорание. Кадры подтверждают уничтожение цели, а объективный контроль позволяет оценить результаты поражения в режиме реального времени.

Мобильные огневые группы используются для борьбы с беспилотниками и, как правило, представляют собой быстро перемещающиеся расчеты с установленным на автомобилях стрелковым или зенитным вооружением. Их уничтожение снижает возможности подразделений по противодействию дронам.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.