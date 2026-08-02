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Командующий ВДВ лично наградил отличившихся в Запорожской области штурмовиков

Церемонию приурочили в 96-й годовщине образования войск.
02-08-2026 06:32
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Командующий Воздушно-десантными войсками вручил государственные награды десантникам, отличившимся в штурмовых действиях в Запорожской области. Кадрами церемонии поделилось Минобороны РФ.

В канун 96-й годовщины образования ВДВ в полевом пункте управления гвардейского Ивановского парашютно-десантного полка состоялась торжественная церемония награждения государственными наградами воинов-десантников 98-й гвардейской воздушно-десантной дивизии, проявивших мужество и героизм при выполнении боевых задач в Запорожской области.

Заслуженные боевые награды отличившимся бойцам вручил лично командующий Воздушно-десантными войсками, Герой России генерал-полковник Михаил Теплинский.

Он поблагодарил их за ратную службу и поздравил личный состав с наступающим Днем ВДВ, пожелав дальнейших успехов в выполнении поставленных задач.

«Всем огромный привет передавайте. Удачи вам. Молодцы!» - завершил речь Иеплинский.

В ходе штурмовых действий гвардейцы Ивановского соединения ВДВ захватили укрепленный опорный пункт ВСУ, замаскированный в лесополосе. В ходе операции были уничтожены шесть боевиков ВСУ.

Материал подготовили Константин Денисов и Николай Баранов.

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