Путин заявил, что войска БпС возглавит начштаба группировки «Центр» Лямин

Президент России Владимир Путин сообщил, что начальник штаба группировки войск «Центр» Денис Лямин возглавит формирующиеся войска беспилотных систем Вооруженных сил России. Об этом глава государства заявил на встрече с руководством министерства обороны.

По словам президента, решение принято в рамках продолжающегося совершенствования структуры Минобороны с учетом опыта специальной военной операции.

«Одним из наиболее квалифицированных специалистов в этой сфере мы считаем Лямина Дениса Игоревича, до настоящего времени воевавшего в группировке «Центр» в качестве начальника штаба», - сказал Путин.

Глава государства также объявил о других кадровых перестановках. Генерал-полковник Андрей Иванаев назначен командующим группировкой войск «Центр», сменив на этом посту Валерия Солодчука.

Сам Солодчук, по предложению министра обороны, возглавит все службы тыла Минобороны. Путин отметил, что в современных условиях тыловое обеспечение является важнейшей составляющей боевой работы.