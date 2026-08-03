Военнослужащие нанесли ракетный удар по резервуарам с ГСМ в Одессе

Российские военнослужащие ударили по объектам в порту Одесса. Об этом сообщил источник Zvezdanews.

Уточняется, что в ходе удара наши войска применили ракетное оружие. Целью стал резервуарный парк ПАО «Одессанефтепродукт». Источник предоставил координаты цели - 46.506130, 30.706415.

Результат удара - поражение цели. На месте возник пожар. Отмечено, что горюче-смезочные материалы, находившиеся в резервуарах, использовались в интересах ВСУ.

Ранее сообщалось, что ВКС России в ходе нанесения ударов по Украине устроили масштабные пожары в промышленном районе города Сумы. Летчики сбросили авиабомбы. Целью удара было публичное акционерное общество «Центролит».