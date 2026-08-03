По всей России прошли встречи ветеранов и молодежи ко Дню ВДВ

В рамках акции «Служу Отечеству», проводимой совместно Государственным фондом «Защитники Отечества» и обществом «Знание», во всех регионах России прошли тематические мероприятия с участием молодежи и ветеранов. Они были приурочены ко Дню Воздушно-десантных войск. Герои рассказали ребятам о верности долгу и присяге, подвигах российских воинов и своем боевом пути.

В Рязанском историческом музее состоялась лекция для студентов-десантников, которую провел ветеран боевых действий Михаил Храмов, мастер спорта международного класса по кикбоксингу, кандидат психологических наук.

«Воздушно-десантные войска - символ мужества и героизма российских военнослужащих. Их история началась в годы Великой Отечественной войны и продолжается до наших дней. За почти столетнюю историю военнослужащие крылатой пехоты участвовали в самых горячих кампаниях и локальных конфликтах, включая СВО. Их вклад в победы неоценим и служит на благо народа», - заявил Михаил Храмов.

В Севастополе с молодыми людьми встретился ветеран СВО Евгений Колмогоров. Он рассказал о годах учебы в Рязанском гвардейском высшем воздушно-десантном училище имени Маргелова и своей службе. Особый интерес у ребят вызвала история создания рода войск и вклад десантников в победу в Великой Отечественной войне.

«День Воздушно-десантных войск занимает особое место в истории страны и в сердцах миллионов россиян. Это не только профессиональный праздник для тех, кто служил и служит в легендарных войсках, но и повод напомнить о мужестве, отваге и самоотверженности людей, стоящих на страже Отечества», - сказал Евгений Колмогоров.

В Башкирии участники профильной смены «МЧС - Школа безопасности» пообщались с кавалером ордена Мужества Олегом Муфтахутдиновым и оператором БПЛА Андреем Константиновым. Разговор ветераны посвятили боевому братству, важности волонтерской работы и значению беспилотной авиации на поле боя.

С 2024 года Государственный фонд «Защитники Отечества» и Российское общество «Знание» проводят Всероссийскую просветительскую акцию «Служу Отечеству» в рамках летней оздоровительной кампании. Проект объединяет молодежь, действующих военнослужащих, ветеранов СВО и направлен на сохранение исторической памяти, патриотическое воспитание и живой диалог между поколениями.

Встречи проходят в формате открытых разговоров, на которых ветераны делятся личными историями о боевом пути, верности воинскому долгу, мужестве, подвигах российских воинов и ответственности перед страной.

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.