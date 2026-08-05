Путин: совершенствование структуры МО РФ продолжается, исходя из опыта СВО

Президент России Владимир Путин заявил, что совершенствование структуры министерства обороны продолжается с учетом потребностей и опыта специальной военной операции. Об этом глава государства сказал на встрече с руководством ведомства, где также объявил о серии кадровых назначений.

«Как вы знаете, у нас продолжается совершенствование структуры министерства обороны в связи с потребностями и опытом специальной военной операции», - сказал он.

По словам президента, ранее было принято решение сосредоточить в одних руках вопросы, связанные с вооружением, объединив функции заказывающих и обеспечивающих органов. Это направление в должности заместителя министра обороны курирует Александр Санчик.

Путин сообщил, что по предложению министра обороны принято решение объединить под единым руководством все службы тыла. Возглавить это направление назначен генерал-полковник Валерий Солодчук, ранее командовавший группировкой войск «Центр». Президент подчеркнул, что в современных условиях тыловое обеспечение является неотъемлемой частью боевой работы.

Еще одним кадровым решением стало назначение генерал-полковника Андрея Иванаева командующим группировкой войск «Центр». Путин отметил, что это одно из ключевых объединений, выполняющее наиболее ответственные задачи.

Кроме того, начальник штаба группировки «Центр» Денис Лямин возглавит формирующиеся Войска беспилотных систем Вооруженных сил России. По словам главы государства, Лямин считается одним из наиболее опытных специалистов в сфере применения беспилотных технологий.