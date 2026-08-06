ВС РФ поразили места хранения ударных беспилотников в зоне спецоперации

Минобороны России сообщило о нанесении огневого поражения местам хранения ударных беспилотных летательных аппаратов врага в зоне проведения специальной военной операции. Уточняется, что эти места попали в список целей, пораженных за сутки оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотниками, а также ракетными войсками и артиллерией группировок войск.

Помимо этого, удалось поразить объекты топливно-энергетической и транспортной инфраструктуры неприятеля. Досталось и логистическим центрам на Украине, задействованным в снабжении ВСУ.

Наносились удары и по пунктам временной дислокации иностранных наемников и украинских боевиков. Это произошло в 155 районах, уточнили в российском оборонном ведомстве.

Ранее сообщалось, что экипажи российских истребителей-бомбардировщиков Су-34 ударили авиабомбами ФАБ-1500 по боевикам в Славянске и Орехове. В тот раз летчики поразили пункты временной дислокации 30-й и 65-й отдельных мехбригад ВСУ.

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.