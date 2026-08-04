Цивилева: ведущие вузы имеют много программ по образованию для ветеранов

Статс-секретарь - заместитель министра обороны, председатель фонда «Защитники Отечества» Анна Цивилева выступила на Всероссийском молодежном форуме «Территория смыслов». Она заявила, что ведущие вузы страны предлагают огромное количество программ по образованию для ветеранов специальной военной операции.

«Зачастую ветеран, получивший боевой опыт или возможности поддержки государства, принимает решение, что он хочет поменять, например, свою специализацию и вид своей деятельности трудовой тогда ему предоставляется возможность бесплатно получить образование не только в ссузах, но и в ведущих вузах страны. И у нас есть огромное количество программ с такими институтами, как МГТУ имени Бауманка, МГУ, МГИМО, Финансовая академия, где ребята действительно меняют свою квалификацию», - заметила Цивилева.

Она добавила, что в дальнейшем фонд «Защитники Отечества» помогает прошедшим переобучение ветеранам с трудоустройством.

Анна Цивилева отметила, что часто ветераны становятся социальными координаторами. Так, из 4 500 координаторов тысяча - сами ветераны СВО или их близкие. Они помогают военнослужащим адаптироваться к мирной жизни и решить любые вопросы. Цивилева подчеркнула, что главной задачей фонда остается именно комплексное, длительное сопровождение ветеранов.

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.