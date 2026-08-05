Путин назначил Валерия Солодчука главой всех служб тыла

Все службы тыла Минобороны России будут сосредоточены под единым руководством. На эту должность назначен командующий группировкой войск «Центр» генерал-полковник Валерий Солодчук, заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с руководством ведомства.

«По предложению министра обороны принято решение о том, чтобы сосредоточить в одних руках и все службы тыла», - сказал он.

Путин отметил, что в современных условиях работа тыловых служб является не менее важной частью боевого обеспечения.

«И на должность по этому направлению, мною принято такое решение, назначен Солодчук Валерий Николаевич», - сказал он.

Кроме того, начальник штаба группировки «Центр» Денис Лямин возглавит войска беспилотных систем Вооруженных сил России. Президент заявил, что при выборе кандидата учитывался его опыт работы в сфере применения беспилотных технологий, назвав Лямина одним из наиболее квалифицированных специалистов в этом направлении.

Также Путин сообщил о назначении генерал-полковника Андрея Иванаева командующим группировкой войск «Центр». По словам президента, это одно из ключевых объединений, выполняющее наиболее ответственные задачи по освобождению территории Донецкой Народной Республики.

Исполняющим обязанности командующего Восточным военным округом и одновременно командующим группировкой войск «Восток» назначен начальник штаба этой группировки Петр Болгарев, сообщил глава государства.