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Путин назначил Валерия Солодчука главой всех служб тыла

Президент России Владимир Путин на встрече с руководством Министерства обороны объявил о ряде кадровых решений, касающихся тыла Вооруженных сил, войск беспилотных систем и командования группировками войск.
Андрей Аркадьев 05-08-2026 12:46
© Фото: Пресс-служба президента РФ © Видео: Пресс-служба президента РФ

Все службы тыла Минобороны России будут сосредоточены под единым руководством. На эту должность назначен командующий группировкой войск «Центр» генерал-полковник Валерий Солодчук, заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с руководством ведомства.

«По предложению министра обороны принято решение о том, чтобы сосредоточить в одних руках и все службы тыла», - сказал он.

Путин отметил, что в современных условиях работа тыловых служб является не менее важной частью боевого обеспечения.

«И на должность по этому направлению, мною принято такое решение, назначен Солодчук Валерий Николаевич», - сказал он.

Кроме того, начальник штаба группировки «Центр» Денис Лямин возглавит войска беспилотных систем Вооруженных сил России. Президент заявил, что при выборе кандидата учитывался его опыт работы в сфере применения беспилотных технологий, назвав Лямина одним из наиболее квалифицированных специалистов в этом направлении.

Также Путин сообщил о назначении генерал-полковника Андрея Иванаева командующим группировкой войск «Центр». По словам президента, это одно из ключевых объединений, выполняющее наиболее ответственные задачи по освобождению территории Донецкой Народной Республики.

Исполняющим обязанности командующего Восточным военным округом и одновременно командующим группировкой войск «Восток» назначен начальник штаба этой группировки Петр Болгарев, сообщил глава государства.

#армия #Владимир Путин #президент РФ #служба тыла #Валерий Солодчук
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