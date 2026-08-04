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Расчет «Торнадо-С» уничтожил командный пункт ВСУ в Запорожской области

Уничтожение командного пункта нарушило управление подразделениями ВСУ и снизило устойчивость обороны противника в районе населенного пункта Долинка.
04-08-2026 18:37
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Расчет реактивной системы залпового огня «Торнадо-С» группировки войск «Восток» нанес удар по командному пункту ВСУ в районе населенного пункта Долинка Запорожской области. Об этом сообщили в Минобороны России.

По данным ведомства, цель была обнаружена в ходе воздушной разведки. Операторы беспилотников выявили оборонительные позиции противника в городской застройке и, проследив за перемещением личного состава, установили местонахождение командного пункта, а также район размещения резервов украинских подразделений.

Полученные координаты передали артиллеристам, которые после уточнения данных нанесли удар реактивными снарядами. В результате были уничтожены командный пункт ВСУ, места размещения резервов и находившийся в зданиях личный состав противника.

В ведомстве отметили, что поражение командного пункта нарушило систему управления украинскими подразделениями и снизило устойчивость их обороны в районе населенного пункта Долинка.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.

#армия #Минобороны РФ #ВС РФ #ВСУ #РСЗО #торнадо-с #восток #запорожская область #СВО #долинка
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