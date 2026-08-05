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ВС РФ нанесли удар по складам фабрики «Боярыня» в Черниговской области

Складские помещения деревообрабатывающей фабрики в населенном пункте Корюковка использовались в интересах ВСУ.
05-08-2026 11:13
© Фото: ТРК «Звезда»

Российские войска ударили по складским помещениям деревообрабатывающей фабрики «Боярыня» в Черниговской области. Об этом сообщил источник Zvezdanews.

Уточняется, что фабрика находилась в районе населенного пункта Корюковка. Ее складские помещения использовались в интересах ВСУ. Источник поделился координатами цели - 51.46410410390208, 31.254052694551824.

Отмечено, что российские военнослужащие применили ударные беспилотные летательные аппараты «Герань». После поражения цель охватил пожар. Это подтвердили сообщения на украинских информационных ресурсах.

Помимо этого, источник рассказал и о поражении пунктов временной дислокации подразделений противника и вражеским складам с беспилотниками. Удары нанесены в районе Балабинской косы в Запорожской области. Координаты - 47.739658511342135, 35.176788136988186.

Ранее сообщалось, что российские реактивные дроны-камикадзе «Герань» поразили пять сухогрузов в Николаеве и Одессе. Это уменьшило возможности ВСУ перевозить вооружение, военную технику и другие грузы военного характера.

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.

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