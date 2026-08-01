Белоусов поблагодарил бойцов за освобождение Любицкого

Министр обороны России Андрей Белоусов направил поздравительную телеграмму командованию и личному составу 37-й отдельной гвардейской мотострелковой Будапештской Краснознаменной, орденов Красной Звезды и Кутузова бригады имени Е.А. Щаденко в связи с освобождением населенного пункта Любицкое в Запорожской области.
Глава военного ведомства подчеркнул, что освобождение населенного пункта стало свидетельством мужества и стойкости военнослужащих. По его словам, этот успех войдет в историю боевого пути прославленного соединения.
В поздравлении Белоусов отметил, что в ходе специальной военной операции личный состав бригады выполняет задачи на наиболее сложных участках, проявляя храбрость и решительность.
«Сегодня, слаженно действуя штурмовыми подразделениями, вы уверенно продвигаетесь вперед на Запорожском направлении, приближая день нашей общей победы», — говорится в телеграмме министра.
Андрей Белоусов поблагодарил военнослужащих за верность воинскому долгу и Отечеству, выразив уверенность, что их профессионализм, стойкость и упорство и впредь будут способствовать обеспечению безопасности России.
Ранее Андрей Белоусов поздравил военнослужащих, установивших контроль над населенным пунктом Могрица в Сумской области. Глава российского оборонного ведомства отметил, что военнослужащие этих частей с честью приумножили славное наследие ветеранов-фронтовиков, став примером мужества и доблести для подрастающего поколения.
Материал подготовили Тимур Юсупов и Николай Баранов.
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