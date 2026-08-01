МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Мобильное приложение Радио Звезда Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
Радио
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Белоусов поблагодарил бойцов за освобождение Любицкого

Он отметил мужество военнослужащих и их вклад в продвижение российских войск.
01-08-2026 16:09
© Фото: Russian Defence Ministry, Global Look Press © Видео: Минобороны России

Министр обороны России Андрей Белоусов направил поздравительную телеграмму командованию и личному составу 37-й отдельной гвардейской мотострелковой Будапештской Краснознаменной, орденов Красной Звезды и Кутузова бригады имени Е.А. Щаденко в связи с освобождением населенного пункта Любицкое в Запорожской области.

Глава военного ведомства подчеркнул, что освобождение населенного пункта стало свидетельством мужества и стойкости военнослужащих. По его словам, этот успех войдет в историю боевого пути прославленного соединения.

В поздравлении Белоусов отметил, что в ходе специальной военной операции личный состав бригады выполняет задачи на наиболее сложных участках, проявляя храбрость и решительность.

«Сегодня, слаженно действуя штурмовыми подразделениями, вы уверенно продвигаетесь вперед на Запорожском направлении, приближая день нашей общей победы», — говорится в телеграмме министра.

Андрей Белоусов поблагодарил военнослужащих за верность воинскому долгу и Отечеству, выразив уверенность, что их профессионализм, стойкость и упорство и впредь будут способствовать обеспечению безопасности России.

Ранее Андрей Белоусов поздравил военнослужащих, установивших контроль над населенным пунктом Могрица в Сумской области. Глава российского оборонного ведомства отметил, что военнослужащие этих частей с честью приумножили славное наследие ветеранов-фронтовиков, став примером мужества и доблести для подрастающего поколения. 

Материал подготовили Тимур Юсупов и Николай Баранов.

#Армия России #ВС РФ #спецоперация #министр обороны рф #поздравление #запорожская область #Андрей Белоусов #Белоусов #СВО #освобождение от укронацистов #Любицкое
1
330 лет ВМФ. Разговор с Главкомом
2
«Войска БПС группировки «Север»
3
Саперы МЧС. Работа в зоне СВО. Фильм 2
4
Двигатели серии НК. Для космоса и дальней авиации
5
Военно-морской салон-2026. Новинки флота
6
Сызранское училище. Высшая школа вертолетчиков
7
УБИМ. Три машины в одной броне
8
Наземные беспилотники инженерных войск
9
БПЛА для войск БПС
10
«Орион-25». Экраноплан - катамаран
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Мобильное приложение Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© АО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 