Белоусов поблагодарил бойцов за освобождение Любицкого

Министр обороны России Андрей Белоусов направил поздравительную телеграмму командованию и личному составу 37-й отдельной гвардейской мотострелковой Будапештской Краснознаменной, орденов Красной Звезды и Кутузова бригады имени Е.А. Щаденко в связи с освобождением населенного пункта Любицкое в Запорожской области.

Глава военного ведомства подчеркнул, что освобождение населенного пункта стало свидетельством мужества и стойкости военнослужащих. По его словам, этот успех войдет в историю боевого пути прославленного соединения.

В поздравлении Белоусов отметил, что в ходе специальной военной операции личный состав бригады выполняет задачи на наиболее сложных участках, проявляя храбрость и решительность.

«Сегодня, слаженно действуя штурмовыми подразделениями, вы уверенно продвигаетесь вперед на Запорожском направлении, приближая день нашей общей победы», — говорится в телеграмме министра.

Андрей Белоусов поблагодарил военнослужащих за верность воинскому долгу и Отечеству, выразив уверенность, что их профессионализм, стойкость и упорство и впредь будут способствовать обеспечению безопасности России.

Ранее Андрей Белоусов поздравил военнослужащих, установивших контроль над населенным пунктом Могрица в Сумской области. Глава российского оборонного ведомства отметил, что военнослужащие этих частей с честью приумножили славное наследие ветеранов-фронтовиков, став примером мужества и доблести для подрастающего поколения.

Материал подготовили Тимур Юсупов и Николай Баранов.