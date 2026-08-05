В МО РФ перераспределили ряд обязанностей в руководстве ведомством

Минобороны России сообщило о предпринятых в целях совершенствования систем обеспечения войск мерах. Их предложил глава МО РФ Андрей Белоусов.

Генерал-полковник Валерий Солодчук, который ранее командовал войсками ЦВО, назначен заместителем министра обороны России. Он будет отвечать за организацию тылового обеспечения войск.

На место Солодчука назначен генерал-полковник Андрей Иванаев, ранее командовавший войсками Восточного военного округа. Обязанности командующего ВВО будет исполнять генерал-полковник Петр Болгарев, который ранее был начальником штаба округа.

Помимо этого, сообщается, что заместитель главы российского оборонного ведомства генерал-полковник Александр Санчик, до этого отвечавший за материально-техническое обеспечение ВС РФ, теперь будет отвечать за вопросы организации заказов вооружения, военной и специальной техники, а также технического обеспечения войск. А замминистра обороны Алексей Криворучко, который до этого отвечал за военно-техническое обеспечение ВС РФ, будет, согласно решению Белоусова, курировать вопросы развития перспективного вооружения и техники.

Еще в Минобороны России сообщили о том, что генерал-полковник Денис Лямин, ранее начальник штаба войск ЦВО, назначен командующим на должность начальника управления войсками беспилотных систем Вооруженных сил Российской Федерации.

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.