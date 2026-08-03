Су-34 разнес опорник и склад боевиков в зоне СВО

Экипаж многофункционального сверхзвукового истребителя-бомбардировщика Су-34 Воздушно-космических сил нанес удар по опорному пункту в зоне ответственности группировки войск «Южная». Об этом сообщили в Минобороны России.

Также летчики уничтожили личный состав ВСУ. Кроме того, экипаж Су-34 поразил склад вооружения и пункт управления противника.

Отмечается, что военные били по заданным координатам авиационными бомбами с универсальным модулем планирования и коррекции (УМПК). После получения подтверждения от разведки об уничтожении, экипаж благополучно вернулся на аэродром вылета.

Ранее Минобороны РФ сообщило о поражении двух пунктов временной дислокации украинских боевиков в зоне проведения специальной военной операции экипажами истребителей-бомбардировщиков Су-34. Уточнялось, что все четыре бомбы были оборудованы универсальными модулями планирования и коррекции.

Материал подготовили Анастасия Митина и Николай Баранов.