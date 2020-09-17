Шойгу: Северный флот получит 179 единиц вооружения в этом году

Северный флот в текущем году получит 179 единиц вооружения, сообщил министр обороны РФ Сергей Шойгу.

«В этом году он получит 179 единиц вооружения», - сказал он на заседании коллегии военного ведомства.

Министр добавил, что состав флота уже пополнили атомный подводный ракетный крейсер с баллистическими ракетами «Князь Владимир», фрегат «Адмирал флота Касатонов», морской танкер «Академик Пашин» и гидрографическое судно «Николай Скосырев».

Шойгу напомнил, что Северный флот успешно решает задачи в Атлантике и Средиземном море. По словам главы ведомства, в Арктике флот не только обеспечивает безопасность районов Северного морского пути, но и участвует в изучении региона.

К-549 «Князь Владимир» - российская атомная подводная лодка стратегического назначения, относящаяся к 4-му поколению. Четвертый корабль проекта 955 «Борей» и первый, построенный по модернизированному проекту 955А (09552) «Борей-А».

Фрегат «Адмирал флота Касатонов» был заложен на «Северной верфи» еще в 2009 году, а в этом июле его приняли в состав флота. Фрегаты проекта 22 350 являются кораблями дальней морской зоны - носителями высокоточного оружия. Они способны эффективно действовать как одиночно, так и в составе разнородных группировок ВМФ России.