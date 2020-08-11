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Катер проекта «Грачонок» спустили на воду на верфи во Владивостоке

Андрей Аркадьев
10:34 11.08.2020
Завершить постройку корабля планируется до конца ноября этого года.
Катер проекта «Грачонок» спустили на воду на верфи во Владивостоке
© Фото: vverf.com

Шестой противодиверсионный катер проекта 21 980 «Грачонок», предназначенный для Тихоокеанского флота России, спустили на воду во Владивостоке, сообщает пресс-служба завода «Восточная верфь».

Сейчас корабль расположен на достроечной площадке, где планируется завершить необходимые работы, в том силе запуск, проверку оборудования, ходовые испытания.

Противодиверсионные катера проекта 21 980 «Грачонок» созданы для охраны водного района и борьбы с диверсантами, а также для оказания содействия Пограничной службе ФСБ РФ при решении задач охраны и защиты государственной границы России.

При стандартном водоизмещении в 138 тонн (длина, ширина, осадка - 31 метр, 7,4 метра, 1,85 метра соответственно) силовая установка из двух дизелей обеспечивает движение полным ходом со скоростью 23 узлов и автономность действий экипажа из восьми человек до пяти суток. На вооружении катера состоит комплекс огневых и радиоэлектронных средств.

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