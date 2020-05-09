Минобороны получит установочную партию Су-57 в 2020 году

Установочную партию истребителей Су-57 планируется поставить Министерству обороны в 2020 году, сообщил вице-премьер Юрий Борисов.

«В 2020 году планируется поставить самолеты из установочной партии, в дальнейшем - существенно увеличить объем», - приводит его слова «Интерфакс».

Борисов добавил, что госконтракт на поставку 76 самолетов для оснащения трех авиационных полков ВКС выполняется в соответствии с графиком.

По словам вице-премьера, выполняются работы по наращиванию боевых возможностей ПАК ФА путем дооснащения перспективными авиационными средствами поражения большого радиуса действия и перспективной силовой установкой.

Ранее сообщалось, что установочная партия, которую планируют передать в войска, состоит из двух машин.

Накануне замминистра обороны РФ Алексей Криворучко сообщил, что поставки Су-57 с двигателем четвертого поколения в ВКС России будут идти «до середины 2020-х годов», а затем начнутся поставки самолетов с двигателем пятого поколения.

Су-57 - российский многофункциональный перспективный истребитель пятого поколения, созданный с применением технологий малозаметности. Способен вести бой с любыми истребителями противника, а также уничтожать его наземные и надводные цели.

Самолет разработан для замены в российских ВВС тяжелого истребителя Су-27. Первый полет машина совершила в январе 2010 года. В 2013 году началось мелкосерийное производство самолетов на КнААЗе (где проводилась сборка опытных образцов) для испытания вооружений. 17 ноября 2016 года совершил первый полет седьмой опытный экземпляр Су-57.