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На Параде Победы покажут 4 самолета МиГ-31К с комплексом «Кинжал»

Андрей Аркадьев
16:33 08.05.2020
Всего в воздушном смотре будут задействованы 75 вертолетов и самолетов ВКС РФ, которые распределятся по группам.
На Параде Победы покажут 4 самолета МиГ-31К с комплексом «Кинжал»
© Фото: Сергей Александров, ТРК "Звезда"

Сразу четыре перехватчика МиГ-31 с гиперзвуковым ракетным комплексом «Кинжал» пролетят в парадном строю над Красной площадью 9 мая.

Откроют парад военно-транспортный Ми-26 и многоцелевые вертолеты Ми-8АМТШ. Затем появятся транспортно-боевые вертолеты Ми-35М. Далее проследуют разведывательно-ударные «Аллигаторы» - вертолеты Ка-52. Замыкать пролет винтокрылых машин будут «Ночные охотники» Ми-28Н в составе пилотажной группы «Беркуты».

За вертолетами последуют самолет А-50, а также самолеты Ил-78, Ту (Ту-160, Ту-22МЗ, Ту-95МС), три тяжелые транспортных самолета Ил-76. Далее пролетят истребители МиГ-29, истребители-перехватчики МиГ-31К, бомбардировщики Су-24, истребители пятого поколения Су-57, истребители Су-35С, Су-34 и Су-30СМ.

Предпоследними появятся девять самолетов МиГ-29 и Су-30СМ авиагрупп «Стрижи» и «Русские витязи». Закроет смотр шестерка штурмовиков Су-25. Они окрасят столичное небо специальным дымом - в цвета российского триколора.

Х-47М2 «Кинжал» - российский гиперзвуковой авиационный ракетный комплекс. Гиперзвуковые ракеты комплекса способны поражать как стационарные объекты, так и надводные корабли: авианосцы, крейсеры, эсминцы и фрегаты.

Гриф «Совершенно секретно» с «Кинжала» снял президент России Владимир Путин в ходе своего послания Федеральному собранию в марте 2018 года. Глава государства назвал его «идеальным оружием», способным гарантированно преодолевать все существующие и даже перспективные системы противовоздушной и противоракетной обороны.

МиГ-31 - первый в СССР истребитель четвертого поколения, который изначально создавался сетевым: каждая машина может передавать информацию и давать указание о целях всем остальным самолетам и ПВО, что значительно увеличивает его эффективность.

Работы по созданию истребителя-перехватчика МиГ-31 началась в ОКБ им. А.И. Микояна в 1968 году. МиГ-31 строился по схеме самолета МиГ-25, но с экипажем из двух человек - летчика и штурмана-оператора, размещавшихся один за другим. Прототип МиГ-31 совершил свой первый полет 16 сентября 1975 года.

Может использоваться в том числе и для координации действий авиации, частично заменяя самолет ДРЛО А-50.

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