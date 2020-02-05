Определены сроки начала поставок С-400 Индии

Индия получит первую партию зенитных ракетных систем С-400 «Триумф» до конца следующего года. Об этом сообщил заместитель директора Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству России Владимир Дрожжов на выставке вооружений Defexpo India-2020 в индийском городе Лакхнау.

«Реализация данного контракта идет в соответствии с графиком, первую партию планируется поставить до конца 2021 года. Обучение индийских специалистов будет начато уже до начала этой поставки», - сказал он.

Накануне, 4 февраля, министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров заявил, что Концерн ВКО «Алмаз-Антей» приступил к производству С-400 для Индии. По словам главы Минпромторга, в этой стране сейчас создается центр по обучению специалистов для работы с зенитными ракетными системами.

Осенью 2018 года во время визита президента РФ Владимира Путина в Нью-Дели Россия заключила с Индией контракт на продажу пяти полков российского комплекса С-400 «Триумф». Ранее гендиректор «Рособоронэкспорта» Александр Михеев сообщил, что уже в первой половине 2025 года Нью-Дели их получит. Общая сумма контракта превышает пять миллиардов долларов.

С-400 «Триумф» - российская зенитная ракетная система большой и средней дальности, зенитный ракетный комплекс (ЗРК), созданный для уничтожения аэродинамических и баллистических целей.

Мобильные ракетные установки способны передвигаться по бездорожью. При этом время развертывания из походного положения - пять минут. Способен уничтожать баллистические ракеты.

В 2015 году ЗРС были переброшены в Сирию, где прикрывают российскую авиабазу Хмеймим.