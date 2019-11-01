«Рособоронэкспорт»: Россия досрочно завершила поставки С-400 в Турцию

Все компоненты российской зенитной ракетной системы большой и средней дальности С-400 «Триумф» доставлены в Турцию. Комплексы перевезли с опережением срока, сообщил генеральный директор «Рособоронэкспорта» Александр Михеев.

В конгрессе Соединенных Штатов одобрили санкции в отношении Анкары из-за ее соглашения с Москвой, но несмотря на это сделка была закрыта.

Михеев отметил, что компания также открыла в Индии предприятие по производству автоматов Калашникова двухсотой серии (АК-200, АК-201, АК-202, АК-203, АК-204), пишет РИА Новости.

Поставки комплексов С-400 выполняются в соответствии с договоренностями, достигнутыми между президентом Российской Федерации Владимиром Путиным и президентом Турецкой Республики Реджепом Тайипом Эрдоганом о совершенствовании системы ПВО Турции.

Напомним, первый этап поставки элементов российских ЗРК Анкаре прошел в июле. Чуть позже в турецком министерстве обороны заявили, что начался второй этап поставки элементов С-400.

Контракт на поставку четырех дивизионов С-400 стоимостью 2,5 миллиарда долларов был заключен между Москвой и Анкарой в 2017 году. Первая партия компонентов ЗРС поступила на турецкую авиабазу Мюртед 12 июля 2019 года.

С-400 «Триумф» - российская зенитная ракетная система большой и средней дальности, зенитный ракетный комплекс (ЗРК), созданный для уничтожения аэродинамических и баллистических целей.

Мобильные ракетные установки способны передвигаться по бездорожью. При этом время развертывания из походного положения - 5 минут.