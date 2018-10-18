Путин рассказал, когда комплекс «Авангард» поступит на вооружение

Комплекс «Авангард» неуязвимый для средств противоракетной обороны, поступит на вооружение ближайшие месяцы. Об этом сообщил президент России Владимир Путин в ходе выступления на площадке дискуссионного клуба «Валдай».

«В ответ на строительство ПРО Соединенных Штатов мы совершенствуем свои ударные комплексы, причем несколько у нас на вооружении уже стоят, некоторые вот будут поставлены в самое ближайшее время, в ближайшие месяцы, я имею в виду систему "Авангард"», - сказал президент.

О комплексе «Авангард» Владимир Путин впервые рассказал широкой общественности в ходе своего обращения к Федеральному собранию в марте текущего года.

Тогда президент подчеркнул, что от существующих типов боевого оснащения эта система отличается способностью совершать полеты в плотных слоях атмосферы на межконтинентальную дальность на гиперзвуковой скорости, превышающей число Маха более, чем в 20 раз. По словам президента, это делает «Авангард» неуязвимым для средств ПРО.

Четвертого марта военно-дипломатический источник собщил сообщил «Звезде», что изделие запущено в серийное производство.