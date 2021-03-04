Армия Шойгу назвал число молодых людей, которых весной призовут в ВС РФ Андрей Аркадьев Глава ведомства потребовал от командующих военными округами и Северным флотом провести вакцинацию сотрудников участвующих в призывной кампании военных комиссариатов. © Фото: Минобороны России Читайте нас на: В ходе весеннего призыва на службу в российскую армию планируется направить 122 тысячи человек, сообщил министр обороны РФ Сергей Шойгу. «Первого апреля начинается весенний призыв на военную службу. В Вооруженные силы планируется направить 122 тысячи человек», - отметил глава ведомства. Министр потребовал от командующих войсками военных округов и Северным флотом провести вакцинацию сотрудников военных комиссариатов, участвующих в призывной кампании. «К этой работе допускать только тех, кто прошел вакцинацию и имеет антитела к COVID-19», - подчеркнул глава ведомства. Шойгу поручил организовать дистанционное изучение призывников военкоматами, вести психологический отбор призывников в соответствии с новыми методиками и рекомендациями. Министр обратил внимание всех должностных лиц на необходимость обеспечить качественное комплектование войск военнослужащими по призыву. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика