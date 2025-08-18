МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
ФАБ-3000 и ФАБ-500 разнесли пункты размещения ВСУ в ДНР

Уничтожение военных объектов противника было подтверждено средствами объективного контроля в режиме реального времени.
2025-08-18 17:59:38
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Минобороны России показало кадры ударов авиабомбами ФАБ-3000 и ФАБ-500 по пунктам размещения ВСУ в Донецкой Народной Республике.

Места временной дислокации подразделений противника в районе населенных пунктов Мирноград (ранее - Димитров) и Иванполье российские военнослужащие обнаружили в ходе разведывательных операций.

Командование приняло решение нанести удары силами авиации с применением бомб с универсальным модулем планирования и коррекции. Атака предпринята в момент, когда на объектах находилось наибольшее количество личного состава ВСУ.

В результате точного попадания авиабомбы ФАБ-3000 был уничтожен пункт временной дислокации 15-й отдельной бригады Национальной гвардии Украины в Мирнограде. В Иванполье несколькими авиабомбами ФАБ-500 поражены места размещения подразделений 100-й отдельной мотострелковой бригады ВСУ.

Средства объективного контроля в режиме реального времени зафиксировали ликвидацию военных объектов противника.

Ранее ведомство обнародовало кадры ракетного удара по позиции ВСУ в районе населенного пункта Иверское в ДНР. Целью стал пункт, в котором противник готовил к запуску ударные беспилотники большой дальности.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.

#армия #ВС РФ #ВСУ #МО РФ #СВО
