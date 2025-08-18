МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Саперы ВВО уничтожили 6 тысяч взрывоопасных предметов на острове Шумшу

Всего с начала лета было очищено 44 гектара территории.
2025-08-18 14:26:05
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Военнослужащие сводного отряда разминирования Восточного военного округа завершили очистку территории острова Шумшу перед проведением памятных мероприятий, посвященных 80-й годовщине победы над милитаристской Японией и окончанию Второй мировой войны. Об этом сообщает Министерство обороны РФ.

Работы выполнял отряд из 24 саперов. Основное внимание уделялось району мыса Курбатова, где проходят реконструкция высадки морского десанта и строительство мемориальных комплексов, а также дороге Байково - мыс Курбатова протяженностью 18 километров.

За лето обследовано 44 гектара территории. Саперы обнаружили и уничтожили более 6 000 взрывоопасных предметов времен Второй мировой войны, среди которых - патроны, гранаты, мины и снаряды.

В командовании ВВО отметили, что разминирование позволило в установленные сроки подготовить площадки к проведению памятных мероприятий и обеспечить их безопасность. 18 августа на острове планируется награждение отличившихся военнослужащих.

Кроме того, мемориальный комплекс в память о воинах Красной армии, которые освободили Курилы от японской оккупации, открыли на острове Шумшу.

Ранее сообщалось о планах установить памятник 80-летию Курильской десантной операции. За основу скульптурной композиции взят образ морских пехотинцев Николая Вилкова и Петра Ильичева.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.

#армия #Саперы #разминирование #МО РФ #шумшу
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
«Иван Папанин». Первое испытание льдом
2
«Феникс». Инженерный батальон специального минирования
3
ВДВ-95. Юбилей в зоне СВО
4
Морпехи в зоне СВО. Группировка №1
5
Воентех
6
«Военная приемка» в Беларуси
7
Повелители термитных и термобарических боеприпасов
8
«Военная приемка» в Бразилии. Карнавал вооружений
9
Инженеры водной стихии
10
Рота БМПТ. Терминатор в бою
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 