Саперы ВВО уничтожили 6 тысяч взрывоопасных предметов на острове Шумшу

Военнослужащие сводного отряда разминирования Восточного военного округа завершили очистку территории острова Шумшу перед проведением памятных мероприятий, посвященных 80-й годовщине победы над милитаристской Японией и окончанию Второй мировой войны. Об этом сообщает Министерство обороны РФ.

Работы выполнял отряд из 24 саперов. Основное внимание уделялось району мыса Курбатова, где проходят реконструкция высадки морского десанта и строительство мемориальных комплексов, а также дороге Байково - мыс Курбатова протяженностью 18 километров.

За лето обследовано 44 гектара территории. Саперы обнаружили и уничтожили более 6 000 взрывоопасных предметов времен Второй мировой войны, среди которых - патроны, гранаты, мины и снаряды.

В командовании ВВО отметили, что разминирование позволило в установленные сроки подготовить площадки к проведению памятных мероприятий и обеспечить их безопасность. 18 августа на острове планируется награждение отличившихся военнослужащих.

Кроме того, мемориальный комплекс в память о воинах Красной армии, которые освободили Курилы от японской оккупации, открыли на острове Шумшу.

Ранее сообщалось о планах установить памятник 80-летию Курильской десантной операции. За основу скульптурной композиции взят образ морских пехотинцев Николая Вилкова и Петра Ильичева.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.