Дроны центра «Рубикон» подорвали вражеские блиндажи в зоне СВО

Министерство обороны Российской Федерации представило видеоматериалы, показывающие боевую работу расчетов FPV-дронов из Испытательного центра перспективных беспилотных технологий «Рубикон».

На видео показаны успешные атаки на автомобильную технику, элементы систем связи и фортификационные сооружения Вооруженных сил Украины.

Кроме того, российское оборонное ведомство показало кадры воздушных таранов с использованием беспилотных летательных аппаратов на Рубцовском направлении в зоне спецоперации.

Ранее в Минобороны опубликовали видео о том, как расчет FPV-дронов центра «Рубикон» уничтожил украинский Т-80БВ на Сумском направлении.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.