МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Дроны центра «Рубикон» подорвали вражеские блиндажи в зоне СВО

Министерство обороны РФ показало кадры ударов дронами по вражеским укрытиям.
2025-08-18 17:11:41
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Министерство обороны Российской Федерации представило видеоматериалы, показывающие боевую работу расчетов FPV-дронов из Испытательного центра перспективных беспилотных технологий «Рубикон».

На видео показаны успешные атаки на автомобильную технику, элементы систем связи и фортификационные сооружения Вооруженных сил Украины.

Кроме того, российское оборонное ведомство показало кадры воздушных таранов с использованием беспилотных летательных аппаратов на Рубцовском направлении в зоне спецоперации.

Ранее в Минобороны опубликовали видео о том, как расчет FPV-дронов центра «Рубикон» уничтожил украинский Т-80БВ на Сумском направлении.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.

#армия #ВС РФ #ВСУ #МО РФ #СВО #Рубикон
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
«Иван Папанин». Первое испытание льдом
2
«Феникс». Инженерный батальон специального минирования
3
ВДВ-95. Юбилей в зоне СВО
4
Морпехи в зоне СВО. Группировка №1
5
Воентех
6
«Военная приемка» в Беларуси
7
Повелители термитных и термобарических боеприпасов
8
«Военная приемка» в Бразилии. Карнавал вооружений
9
Инженеры водной стихии
10
Рота БМПТ. Терминатор в бою
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 