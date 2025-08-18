МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Танкисты ГрВ «Север» уничтожили технику и живую силу ВСУ в Сумской области

Цели поражались осколочно-фугасными боеприпасами, а беспилотники в режиме реального времени передавали координаты и фиксировали попадания.
2025-08-18 16:01:14
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Экипажи танков Т-80БВМ группировки войск «Север» нанесли удары по боевой технике и скоплениям живой силы подразделений ВСУ в Сумской области. Об этом сообщает Министерство обороны РФ.

Танкисты действуют круглосуточно, перекрывая пути подвоза боевиков и поддерживая наступающие подразделения. После выполнения огневой задачи экипажи оперативно меняют позиции, уходя от ответного огня артиллерии и атак дронов-камикадзе.

Благодаря работе танков уничтожаются мобильные группы ВСУ, наблюдательные пункты, минометные расчеты, склады боеприпасов, а также иностранные артиллерия и бронетехника.

Т-80БВМ зарекомендовали себя как надежные и защищенные машины. Они оснащены современными комплексами радиоэлектронной борьбы, усиленной динамической и активной защитой, а автоматизированная система управления вооружением позволяет экипажам эффективно действовать в любых условиях.

Слаженность танковых экипажей и постоянное снабжение всем необходимым обеспечивают успешное выполнение задач по созданию «санитарной зоны» вдоль границы и безопасности приграничных российских регионов.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.

#армия #ВС РФ #Т-80 #МО РФ #СВО
