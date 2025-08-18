МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Ракетоносцы Ту-95МС пролетели над нейтральными водами Баренцева моря

Самолеты находились в воздухе более четырех часов.
2025-08-18 16:18:22
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Стратегические ракетоносцы Ту-95МС дальней авиации ВКС России пролетели в воздушном пространстве Баренцева моря. Об этом сообщило Министерство обороны РФ, предоставив кадры вылетов.

Полет был плановым и проходил над нейтральными водами, а его продолжительность превысила четыре часа. Сопроводили ракетоносцы экипажи истребителей Су-33 Военно-морского флота.

В Минобороны отметили, что подобные полеты выполняются над нейтральными водами Арктики, Северной Атлантики, Тихого океана, Балтийского и Черного морей на регулярной основе. Все вылеты совершаются в соответствии с международными правилами использования воздушного пространства, подчеркнули в оборонном ведомстве.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.

#армия #Ту-95 #МО РФ #ракетоносцы
