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Море огня: кадры масштабных учений артиллеристов в Приморье и Хабаровском крае

Тамара Астапенкова
03:42 24.02.2021
В маневрах были задействованы более 1200 военнослужащих и 300 единиц техники.
© Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России
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В Приморском и Хабаровском краях завершились масштабные учения артиллерийских подразделений общевойсковой армии Восточного военного округа. Маневры проходили сразу на трех полигонах.

Согласно сценарию, 152-мм самоходные орудия 2С5 «Гиацинт-С» и 152-мм самоходные артиллерийские установки 2С3 «Акация» уничтожили объекты и бронетехнику наступающего условного противника, которые имитировались полноразмерными мишенями.

Цели, которые были недоступны к поражению ствольными дивизионами и находились на обратных скатах сопок, уничтожили 240-мм самоходные минометы 2С4 «Тюльпан».

Дивизионы РСЗО «Ураган» и «Град» на дальности свыше 20 километров нанесли огневой удар по бронированным мишеням и критически важным огневым средствам наступающего «противника».

Расчетами беспилотной авиации совместно с артиллерийскими подразделениями были выполнены задачи по поиску условного противника и корректировке огня артиллерии. БЛА «Орлан-10» и «Элерон-3» находились в воздухе порядка шести часов на высотах от 500 до 1000 метров, пролетев в общей сложности свыше 1300 километров.

Огневую поддержку пусками неуправляемых реактивных снарядов оказали подразделениям вертолеты Ка-52 армейской авиации объединения ВВС и ПВО.

В общей сложности в ходе учений военнослужащие выполнили более 30 поставленных перед ними огневых задач с боевой стрельбой.

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