МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Артиллеристы и дроноводы сорвали ротацию ВСУ на Запорожском направлении

Тандем артиллерии и беспилотников действует в Новороссийском гвардейском соединении ВДВ круглосуточно, не давая боевикам шанса на отход или перегруппировку.
13-05-2026 06:56
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Слаженная работа артиллерии и операторов войск беспилотных систем ВДВ сорвала ротацию боевиков на Запорожском направлении. Об этом сообщили в Минобороны России.

В сообщении оборонного ведомства уточняется, что десантники Новороссийского гвардейского соединения ВДВ уничтожили автомобиль и живую силу противника. Националисты пытались скрытно выдвинуться на передовые позиции и провести ротацию.

Операторы БПЛА передали координаты цели на командный пункт артиллерии. Расчеты нанесли точный огневой удар. В результате прямых попаданий живая сила противника была уничтожена, группа пехоты понесла потери и была рассеяна.

Таким образом удалось сорвать замысел боевиков ВСУ по усилению передовых подразделений. В сообщении военного ведомства отмечается, что тандем артиллерии и беспилотников действует в Новороссийском гвардейском горном соединении ВДВ круглосуточно. 

Ранее Минобороны России сообщило о срыве подвоза материальных средств на позиции ВСУ в Запорожской области. Это сделал расчет РСЗО «Град». Транспорт неприятеля, осуществлявший подвоз снабжения и перемещение сил противника, обнаружил оператор беспилотника. Это произошло в районе населенного пункта Чаривное. Координаты целей передали артиллеристам 35-й общевойсковой армии. Расчет «Града» оперативно выдвинулся на позицию. Осуществив наводку, бойцы нанесли удар 122-миллиметровыми осколочно-фугасными реактивными снарядами.

Материал подготовили Сергей Дьячкин и Николай Баранов.

#ВДВ #армия #Минобороны России #ВС РФ #бпла #артиллеристы #Запорожское направление #FPV-дрон #срыв ротации #Дроноводы
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
Боевая подготовка призывников
2
ВИИТ. Инженеры-строители в погонах
3
Морской политех
4
Беспилотинки. Мировые тренды
5
Ярославское высшее. Будущее ПВО России
6
Главное управление боевой подготовки
7
ОКБ им А. Люльки. Двигатели для истребителей
8
Подводный флот России. 120 лет
9
«Калашников». Дивизион медицинских разработок
10
Броневики СВО. Часть 2
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© АО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 