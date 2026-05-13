Слаженная работа артиллерии и операторов войск беспилотных систем ВДВ сорвала ротацию боевиков на Запорожском направлении. Об этом сообщили в Минобороны России.

В сообщении оборонного ведомства уточняется, что десантники Новороссийского гвардейского соединения ВДВ уничтожили автомобиль и живую силу противника. Националисты пытались скрытно выдвинуться на передовые позиции и провести ротацию.

Операторы БПЛА передали координаты цели на командный пункт артиллерии. Расчеты нанесли точный огневой удар. В результате прямых попаданий живая сила противника была уничтожена, группа пехоты понесла потери и была рассеяна.

Таким образом удалось сорвать замысел боевиков ВСУ по усилению передовых подразделений. В сообщении военного ведомства отмечается, что тандем артиллерии и беспилотников действует в Новороссийском гвардейском горном соединении ВДВ круглосуточно.

Ранее Минобороны России сообщило о срыве подвоза материальных средств на позиции ВСУ в Запорожской области. Это сделал расчет РСЗО «Град». Транспорт неприятеля, осуществлявший подвоз снабжения и перемещение сил противника, обнаружил оператор беспилотника. Это произошло в районе населенного пункта Чаривное. Координаты целей передали артиллеристам 35-й общевойсковой армии. Расчет «Града» оперативно выдвинулся на позицию. Осуществив наводку, бойцы нанесли удар 122-миллиметровыми осколочно-фугасными реактивными снарядами.

Материал подготовили Сергей Дьячкин и Николай Баранов.