Композитор Зацепин провел встречу с военнослужащими в ЦДРА

Маэстро вспомнил о своей службе в армии и последующей работе с лучшими режиссерами страны.
Ян Брацкий 11-05-2026 19:44
© Фото: ТРК «Звезда»

Легендарный советский и российский композитор Александр Зацепин встретился с военнослужащими, в том числе участниками спецоперации, в Центральном Доме Российской Армии. Маэстро рассказал о творческом пути и людях, сыгравших в нем важную роль.

О службе народный артист знает не понаслышке. Зацепина призвали в армию в 1945-ом году. Направили в Тюменское пехотное училище, где он попал в музыкальный взвод. Затем была работа в кино. Он написал музыку для десятков известных фильмов. В частности, композитор рассказал о сотрудничестве с кинорежиссером Леонидом Гайдаем.

«Задача композитора написать музыку в том же стиле, в котором снимается фильм. Если это Гайдай, то это гротеск. Песни или танцы пишутся до фильма. Еще не знаешь, кто будет играть или петь. На "Кавказскую пленницу" еще актрису не нашли, а мы песню уже записали с Аидой Ведищевой», - вспомнил композитор, народный артист РФ Александр Зацепин.

Также Александр Зацепин представил новые проекты, над которыми работает сейчас. Ну и конечно для гостей встречи прозвучали его знаменитые композиции.

#ВС РФ #композитор #цдра #Зацепин
