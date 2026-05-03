Студент ТПУ рассказал, почему решил служить в войсках беспилотных систем

Военнослужащий отметил, что обучение включает разведку, наведение операторов дронов и отработку задач в условиях, приближенных к боевым.
06-05-2026 10:51
Студент Томского политехнического университета Николай Иванов рассказал, почему решил заключить контракт с Минобороны России и вступить в войска беспилотных систем.

Молодой человек родом из города Белово Кемеровской области. Он учится по специальности «автоматизация технологических процессов производства» и решил применить свои знания в новом роде войск.

Сейчас Николай проходит подготовку в одном из учебных центров войск БпС. Сначала будущие бойцы изучали теорию и устройство беспилотных систем, а затем перешли к практическим занятиям - работе на симуляторах, взаимодействию расчетов и тренировкам на полигонах.

«Наводили операторов дронов и вели разведку. Также выезжаем на полигоны, чтобы отрабатывать эти навыки в условиях, приближенных к боевым», - пояснил Иванов.

По его словам, коллектив оказался сплоченным, а среди сослуживцев он встретил земляков из своего родного города. После завершения службы Николай планирует вернуться в вуз и продолжить обучение. В Минобороны уточнили, что военнослужащим, заключившим контракт с войсками беспилотных систем, предоставляется академический отпуск на весь срок службы.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.

#армия #николай иванов #бпс #студент тпу
