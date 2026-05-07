«Ланцет» уничтожил технику и живую силу ВСУ в Сумской области

Расчет барражирующего боеприпаса «Ланцет» группировки войск «Север» уничтожил технику и живую силу ВСУ в Сумской области. Об этом сообщило Минобороны России.

Удары наносили подразделения войск беспилотных систем 810-й отдельной гвардейской бригады морской пехоты. Военнослужащие ведут разведку и поражают позиции, технику и объекты противника в зоне спецоперации.

По словам командира взвода беспилотных систем с позывным Ворчун, комплекс «Ланцет» способен выполнять как разведывательные, так и ударные задачи, работая совместно с разведывательными дронами или отдельно.

В ведомстве отметили, что с помощью комплекса поражаются живая сила, бронетехника, самоходные артиллерийские установки, реактивные системы залпового огня и укрепленные позиции ВСУ.

Во время одной из боевых задач оператор «Ланцета» обнаружил цель и нанес по ней точный удар. Контроль поражения вел разведывательный беспилотник ZALA.

В Минобороны подчеркнули, что подразделения группировки «Север» продолжают наносить удары по логистике противника, создавая условия для продвижения штурмовых подразделений и формирования зоны безопасности у границы.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.