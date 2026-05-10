Первый ракетный полк с «Сарматами» заступит на дежурство до конца года

Командующий РВСН Сергей Каракаев доложил Владимиру Путину о том, что первый ракетный полк, вооруженный комплексами «Сармат», заступит на боевое дежурство до конца года.

«Положительные результаты пуска ракетного комплекса "Сармат" позволят нам до конца текущего года поставить на боевое дежурство первый ракетный полк, вооруженный данным ракетным комплексом в Ужурском соединении Красноярского края», - сказал Каракаев.

Он добавил, что развертывание этих комплексов значительно повысит боевые возможности наземной группировки стратегических ядерных сил Вооруженных сил России. Каракаев отметил, что «Сармат» значительно превосходит предшественника - ракетный комплекса «Воевода».

Владимир Путин, заслушав доклад, отметил, что характеристики нового комплекса позволяют забрасывать груз на дальность более чем 35 тысяч километров. Это происходит потому, что ракета может двигаться не только по баллистической, но и по суборбитальной траектории. Также президент сказал, что ракета комплекса «Сармат» может нести в четыре раза более мощные заряды, чем самый сильный из западных аналогов.