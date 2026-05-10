ВС РФ поразили объекты транспорта и энергетики, используемые ВСУ

Минобороны России сообщает, что наши войска поразили объекты энергетической и транспортной инфраструктуры Украины. Отмечено, что они использовались в интересах ВСУ.

Помимо этого, досталось и объектам, связанным с неприятельскими дронами. Так, ВС РФ поразили места сборки, хранения и запуска вражеских беспилотных летательных аппаратов. Еще российские войска нанесли огневое поражение украинским складам с боеприпасами.

Также сообщается о том, что Вооруженные силы России поразили пункты временной дислокации, принадлежавшие как вооруженным формированиям Украины, так и иностранным наемникам. За сутки это произошло в 147 районах, уточнили в российском оборонном ведомстве.

Ранее сообщалось, что наши танкисты разрушили пункты управления украинскими бесплотниками в Запорожской области. Военнослужащие применили осколочно-фугасные 125-миллиметровые снаряды.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.