Черноморский флот России отмечает 243-ю годовщину со дня создания

Адмирал флота Александр Моисеев обратился к военнослужащим и ветеранам Черноморского флота и поздравил их с этим праздником.
13-05-2026 05:00
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Главнокомандующий Военно-Морским Флотом России адмирал флота Александр Моисеев поздравил Черноморский флот с 243-й годовщиной со дня его образования. Он обратился к военнослужащим и ветеранам объединения и поздравил их с этим праздником.

Силы Черноморского флота оберегают южные рубежи Российской Федерации, обеспечивают безопасность судоходства в важнейших районах Мирового океана. В составе флота надводные корабли, подводные лодки, ракетоносная, истребительная, противолодочная авиация и части береговых войск.

Сегодня силы Черноморского флота активно борются с украинскими боевиками в рамках специальной военной операции, поддерживая Сухопутные войска и нанося удары по инфраструктуре боевиков киевского режима.

Материал подготовили Ян Брацкий и Николай Баранов.

#армия #ВМФ #Черноморский флот #Моисеев
