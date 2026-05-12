МО РФ: зафиксировано 30 383 случая нарушения перемирия со стороны ВСУ

Российские войска реагировали на действия противника зеркально, нанося ему огневое поражение.
12-05-2026 12:20
© Фото: Екатерина Аверьянова, ТРК «Звезда»

Минобороны России сообщило, что всего за период действия режима прекращения огня зафиксировано 30 383 случая нарушения перемирия со стороны ВСУ. Противник применял беспилотники и артиллерию, уточнили в МО РФ. 

За последние сутки перемирия враг предпринял пять попыток атак и совершил 859 обстрелов позиций российских войск при помощи артиллерийских систем. Боевики ВСУ нанесли 5 825 ударов беспилотниками. 

Режим перемирия был объявлен в соответствии с решением Верховного главнокомандующего Вооруженными силами России Владимира Путина. Он продолжался в дни празднования 81-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. Режим длился с 00.00 8 мая по 24.00 11 мая. Все это время российские войска строго соблюдали режим прекращения огня. Подразделения оставались на ранее занятых рубежах и позициях. 

При этом российские военнослужащие зеркально реагировали на действия противника. Они вели ответный огонь по позициям вражеской артиллерии. Поражались и неприятельские пункты управления, а также места запуска беспилотных летательных аппаратов. 

Также российское оборонное ведомство сообщает о нанесении огневого поражения украинским военным аэродромам. Помимо них, ВС РФ поражали и вражеские склады боеприпасов и горючего, а также пункты временной дислокации неприятеля.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.

#армия #ВСУ #перемирие #нарушение режима
