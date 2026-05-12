МО РФ: зафиксировано 30 383 случая нарушения перемирия со стороны ВСУ

Минобороны России сообщило, что всего за период действия режима прекращения огня зафиксировано 30 383 случая нарушения перемирия со стороны ВСУ. Противник применял беспилотники и артиллерию, уточнили в МО РФ.

За последние сутки перемирия враг предпринял пять попыток атак и совершил 859 обстрелов позиций российских войск при помощи артиллерийских систем. Боевики ВСУ нанесли 5 825 ударов беспилотниками.

Режим перемирия был объявлен в соответствии с решением Верховного главнокомандующего Вооруженными силами России Владимира Путина. Он продолжался в дни празднования 81-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. Режим длился с 00.00 8 мая по 24.00 11 мая. Все это время российские войска строго соблюдали режим прекращения огня. Подразделения оставались на ранее занятых рубежах и позициях.

При этом российские военнослужащие зеркально реагировали на действия противника. Они вели ответный огонь по позициям вражеской артиллерии. Поражались и неприятельские пункты управления, а также места запуска беспилотных летательных аппаратов.

Также российское оборонное ведомство сообщает о нанесении огневого поражения украинским военным аэродромам. Помимо них, ВС РФ поражали и вражеские склады боеприпасов и горючего, а также пункты временной дислокации неприятеля.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.