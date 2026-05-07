ВС РФ выявили в воздухе истребители Rafale и F-16 в ходе атаки дронами ВСУ

Минобороны России сообщило о том, что в ходе попытки Киева атаковать объекты гражданской инфраструктуры в районе Санкт-Петербурга в воздушном пространстве Латвии были выявлены два французских истребителя Rafale и два истребителя F-16.

Уточняется, что эти истребители выявили в воздушном пространстве Латвии одновременно с обнаружением там же группы из шести беспилотных летательных аппаратов. Это произошло около 3 часов 20 минут по московскому времени. Информация была получена благодаря средствам радиотехнической разведки 6-й гвардейской армии ВВС и ПВО Воздушно-космических сил России.

Около 4 часов утра отметки пяти из шести обнаруженных беспилотных летательных аппаратов пропали в районе города Резекне на востоке Латвии. При этом шестой беспилотник в 4 часа 41 минуту по московскому времени был сбит российскими средствами ПВО.

Обломки дрона упали в районе населенного пункта Лихачево, который находится в 78 километрах юго-восточнее города Псков. В ходе экспертизы упавших обломков их идентифицировали как принадлежащие беспилотнику Ан-196 «Лютый» украинского производства.

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.