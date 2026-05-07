МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

ВС РФ выявили в воздухе истребители Rafale и F-16 в ходе атаки дронами ВСУ

Киевский режим пытался атаковать дронами объекты гражданской инфраструктуры в районе Санкт-Петербурга.
07-05-2026 13:46
© Фото: Екатерина Аверьянова, ТРК «Звезда»

Минобороны России сообщило о том, что в ходе попытки Киева атаковать объекты гражданской инфраструктуры в районе Санкт-Петербурга в воздушном пространстве Латвии были выявлены два французских истребителя Rafale и два истребителя F-16. 

Уточняется, что эти истребители выявили в воздушном пространстве Латвии одновременно с обнаружением там же группы из шести беспилотных летательных аппаратов. Это произошло около 3 часов 20 минут по московскому времени. Информация была получена благодаря средствам радиотехнической разведки 6-й гвардейской армии ВВС и ПВО Воздушно-космических сил России.

Около 4 часов утра отметки пяти из шести обнаруженных беспилотных летательных аппаратов пропали в районе города Резекне на востоке Латвии. При этом шестой беспилотник в 4 часа 41 минуту по московскому времени был сбит российскими средствами ПВО.

Обломки дрона упали в районе населенного пункта Лихачево, который находится в 78 километрах юго-восточнее города Псков. В ходе экспертизы упавших обломков их идентифицировали как принадлежащие беспилотнику Ан-196 «Лютый» украинского производства.

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.

#Санкт-Петербург #Украина #беспилотники #Латвия #Ан-196 Лютый
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
ВИИТ. Инженеры-строители в погонах
2
Морской политех
3
Беспилотинки. Мировые тренды
4
Ярославское высшее. Будущее ПВО России
5
Главное управление боевой подготовки
6
ОКБ им А. Люльки. Двигатели для истребителей
7
Подводный флот России. 120 лет
8
«Калашников». Дивизион медицинских разработок
9
Броневики СВО. Часть 2
10
Российские буксиры. Часть 1
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© АО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 