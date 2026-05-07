Над восемью регионами России уничтожили 46 беспилотников

Дарья Неяскина 07-05-2026 00:48
© Фото: Shatokhina Natalianews.ru, Global Look Press

За период с 8 утра до 9 вечера по Москве дежурные расчеты ПВО уничтожили 46 украинских дронов самолетного типа. Об этом сообщает Минобороны РФ в своем телеграм - канале.

«С 08.00 мск до 21.00 мск дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 46 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа», - говорится в сообщении. 

Беспилотные летательные аппараты уничтожены над воздушным пространством восьми российских регионов: Белгородской, Брянской, Волгоградской, Калужской, Курской, Ростовской областей, а также Краснодарского края и Адыгеи.

За пару дней до этого над территорией РФ удалось сбить 93 БПЛА ВСУ за семь часов.

#армия #Министерство обороны #Минобороны РФ #беспилотники #БПЛА ВСУ
