Фрадков вручил награды участникам СВО в госпитале Мандрыка

Заместитель министра обороны России генерал-лейтенант Павел Фрадков в преддверии Дня Победы вручил государственные и ведомственные награды участникам специальной военной операции, проходящим лечение в медицинском центре Центрального военного клинического госпиталя имени П.В. Мандрыка. Об этом сообщило Минобороны России.

Фрадков передал военнослужащим поздравления от главы российского оборонного ведомства Андрея Белоусова и поблагодарил бойцов за мужество и отвагу, проявленные при выполнении боевых задач. По словам замминистра, подвиги участников спецоперации продолжают традиции поколения победителей Великой Отечественной войны. Он также пожелал военнослужащим скорейшего выздоровления и достижения всех поставленных целей.

«Благодарю всех врачей, медсестер, весь медицинский персонал, которые своим каждодневным трудом спасают жизни, оказывают физическую и очень нужную моральную поддержку. Это действительно сложный, кропотливый, но очень нужный труд», - отметил Фрадков.

После церемонии награждения замминистра пообщался с военнослужащими и ответил на их вопросы. Одному из бойцов он предложил после завершения лечения продолжить службу в Военно-строительном комплексе Минобороны по гражданской специальности.

Накануне статс-секретарь - заместитель министра обороны России и председатель фонда «Защитники Отечества» Анна Цивилева в преддверии Дня Победы вручила государственные награды участникам специальной военной операции, проходящим лечение и реабилитацию во втором филиале госпиталя имени А.А. Вишневского.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.