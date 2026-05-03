За ночь ПВО сбила 347 беспилотников в небе над Россией

В ночь на 7 мая средства ПВО сбили 347 беспилотников над Россией. Об этом сообщает Минобороны РФ.

«В течение прошедшей ночи (с 21.00 мск 6.05 до 07.00 мск 7.05) дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 347 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа», - говорится в сообщении.

Противник пытался нанести удары по Белгородской, Брянской, Волгоградской, Воронежской, Калужской, Курской, Липецкой, Новгородской, Орловской, Пензенской, Ростовской, Рязанской, Смоленской, Тамбовской, Тверской и Тульской областям.

Кроме того, ВСУ совершили налет на Московский регион, Краснодарский край, Республику Адыгея, Калмыкию и Крым. Вражеские дроны также были ликвидированы над Черным, Азовским и Каспийским морями.

В течение дня 6 мая ПВО уничтожила 46 беспилотников над восемью регионами. Сведения о пострадавших и разрушениях на земле отсутствуют.

