Военнослужащие ВВО провели мини-парад для 103-летнего ветерана на Сахалине

Военнослужащие Восточного военного округа провели на Сахалине мини-парад для ветерана Великой Отечественной войны Нины Харенко в преддверии 81-й годовщины Победы. Об этом сообщило Минобороны России.

Поздравление организовали военнослужащие гвардейского армейского корпуса ВВО в Южно-Сахалинске. Для ветерана выступили рота почетного караула и военный духовой оркестр.

Под оркестровый аккомпанемент военнослужащие прошли торжественным маршем. Артисты исполнили композиции военных лет, а также песни, связанные с событиями Великой Отечственой войны, включая композицию «День Победы». Нина Харенко подпевала артистам и не скрывала эмоций.

К поздравлениям также присоединились юнармейцы, школьники, представители областной администрации, волонтеры и общественные деятели.

Нине Харенко 19 мая исполнится 104 года. Во время войны она служила телеграфисткой после окончания курсов связистов. На фронте познакомилась с будущим супругом, с которым позже переехала восстанавливать Сахалин. В послевоенные годы работала на железной дороге. Ветеран награждена медалями «За взятие Кенигсберга», «За победу над Германией» и другими наградами.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.