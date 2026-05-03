МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Военнослужащие ВВО провели мини-парад для 103-летнего ветерана на Сахалине

Ветеран Нина Харенко награждена медалями «За взятие Кенигсберга», «За победу над Германией» и другими наградами.
07-05-2026 10:49
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Военнослужащие Восточного военного округа провели на Сахалине мини-парад для ветерана Великой Отечественной войны Нины Харенко в преддверии 81-й годовщины Победы. Об этом сообщило Минобороны России.

Поздравление организовали военнослужащие гвардейского армейского корпуса ВВО в Южно-Сахалинске. Для ветерана выступили рота почетного караула и военный духовой оркестр.

Под оркестровый аккомпанемент военнослужащие прошли торжественным маршем. Артисты исполнили композиции военных лет, а также песни, связанные с событиями Великой Отечственой войны, включая композицию «День Победы». Нина Харенко подпевала артистам и не скрывала эмоций.

К поздравлениям также присоединились юнармейцы, школьники, представители областной администрации, волонтеры и общественные деятели.

Нине Харенко 19 мая исполнится 104 года. Во время войны она служила телеграфисткой после окончания курсов связистов. На фронте познакомилась с будущим супругом, с которым позже переехала восстанавливать Сахалин. В послевоенные годы работала на железной дороге. Ветеран награждена медалями «За взятие Кенигсберга», «За победу над Германией» и другими наградами.

Ранее в Ростове-на-Дону двое ветерана Великой Отечественной войны принимали поздравления с наступающим Днем Победы.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.

#армия #ВВО #сахалин #Ветеран #мини-парад
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
ВИИТ. Инженеры-строители в погонах
2
Морской политех
3
Беспилотинки. Мировые тренды
4
Ярославское высшее. Будущее ПВО России
5
Главное управление боевой подготовки
6
ОКБ им А. Люльки. Двигатели для истребителей
7
Подводный флот России. 120 лет
8
«Калашников». Дивизион медицинских разработок
9
Броневики СВО. Часть 2
10
Российские буксиры. Часть 1
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© АО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 