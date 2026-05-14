Силы ПВО за ночь перехватили и уничтожили 36 украинских дронов

Беспилотники обезвредили над 12 регионами страны.
14-05-2026 07:51
© Фото: Минобороны России

В течение ночи с 13 на 14 мая дежурные средства ПВО России успешно перехватили и нейтрализовали 36 украинских беспилотных аппаратов. Об этом сообщило утром в четверг Министерство обороны России.

По данным военного ведомства, беспилотники были сбиты над территориями Белгородской, Брянской, Воронежской, Калужской, Курской, Новгородской, Ростовской, Смоленской, Тверской и Тульской областей, а также над Москвой и Крымом. Все воздушные цели были уничтожены силами противовоздушной обороны в период с 21.00 13 мая до 07.00 14 мая по московскому времени.

Предыдущей ночью российские военнослужащие обезвредили 286 вражеских беспилотников над территорией страны. Дроны были уничтожены в воздухе над 15 регионами, а также над акваториями Азовского и Черного морей.

Материал подготовили Владимир Рубанов и Николай Баранов.

#армия #Минобороны России #пво #Украина #беспилотники #ВСУ #дроны
