МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

«Сармат» сможет нести в 4 раза больше полезной нагрузки, чем западные аналоги

Владимир Путин отметил, что ракета этого комплекса сможет двигаться не только по баллистической, но и по суборбитальной траектории, что значительно повысит его дальность.
Сергей Дьячкин 12-05-2026 16:37
© Фото: Минобороны России © Видео: ТРК «Звезда»

Стратегический ракетный комплекс шахтного базирования «Сармат» сможет нести в четыре раза больше полезной нагрузки, чем западные аналоги. Об этом заявил президент России Владимир Путин. В ходе доклада по видеосвязи главнокомандующий РВСН Сергей Каракаев сообщил российскому лидеру об успешном испытании комплекса «Сармат».

Каракаев также доложил Путину и о том, что первый ракетный полк, вооруженный этими комплексами, заступит на боевое дежурство до конца 2026 года. Это произойдет в Ужурском ракетном соединении, на территории Красноярского края.

«Более чем в четыре раза превышает мощность любого существующего самого мощного западного аналога», - отметил Верховный главнокомандующий.

Президент отметил, что «Сармат» - это самый мощный ракетный комплекс в мире. Он не уступает по мощности стоящему сейчас на вооружении ВС РФ комплексу «Воевода» еще советского производства. Путин подчеркнул, что ракета этого комплекса сможет двигаться не только по баллистической, но и по суборбитальной траектории, что значительно повысит его дальность. «Сармат» гарантированно преодолевает все действующие и перспективные системы ПРО. 

Президент напомнил, что работы по совершенствованию сил сдерживания не прекращаются с 2000-х годов. Глава государства поздравил Минобороны России, всех работников, инженеров и организаторов производства ОПК с успешным пуском ракеты. Он поздравил также главных исполнителей и многотысячную кооперацию с этим большим событием и безусловным успехом.

#армия #испытания #РВСН #ракетный комплекс #Владимир Путин #Ядерное сдерживание #Сармат #Воевода #Сергей Каракаев
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
Боевая подготовка призывников
2
ВИИТ. Инженеры-строители в погонах
3
Морской политех
4
Беспилотинки. Мировые тренды
5
Ярославское высшее. Будущее ПВО России
6
Главное управление боевой подготовки
7
ОКБ им А. Люльки. Двигатели для истребителей
8
Подводный флот России. 120 лет
9
«Калашников». Дивизион медицинских разработок
10
Броневики СВО. Часть 2
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© АО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 