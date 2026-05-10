«Сармат» сможет нести в 4 раза больше полезной нагрузки, чем западные аналоги

Стратегический ракетный комплекс шахтного базирования «Сармат» сможет нести в четыре раза больше полезной нагрузки, чем западные аналоги. Об этом заявил президент России Владимир Путин. В ходе доклада по видеосвязи главнокомандующий РВСН Сергей Каракаев сообщил российскому лидеру об успешном испытании комплекса «Сармат».

Каракаев также доложил Путину и о том, что первый ракетный полк, вооруженный этими комплексами, заступит на боевое дежурство до конца 2026 года. Это произойдет в Ужурском ракетном соединении, на территории Красноярского края.

«Более чем в четыре раза превышает мощность любого существующего самого мощного западного аналога», - отметил Верховный главнокомандующий.

Президент отметил, что «Сармат» - это самый мощный ракетный комплекс в мире. Он не уступает по мощности стоящему сейчас на вооружении ВС РФ комплексу «Воевода» еще советского производства. Путин подчеркнул, что ракета этого комплекса сможет двигаться не только по баллистической, но и по суборбитальной траектории, что значительно повысит его дальность. «Сармат» гарантированно преодолевает все действующие и перспективные системы ПРО.

Президент напомнил, что работы по совершенствованию сил сдерживания не прекращаются с 2000-х годов. Глава государства поздравил Минобороны России, всех работников, инженеров и организаторов производства ОПК с успешным пуском ракеты. Он поздравил также главных исполнителей и многотысячную кооперацию с этим большим событием и безусловным успехом.